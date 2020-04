Čo Sa Deje Vo Svete A Ako To Obrátiť V Náš Prospech

Situácia vo svete nám prináša novú príležitosť pozrieť sa na veci z iného pohľadu. Je samozrejme na každom z nás, aký prístup a postoj si vyberieme k tomu, čo sa deje vo svete.

Intuitive Life Healing (Zuzana Jankajová)

Na jednej strane sa môžeme hnevať a sťažovať sa na to, čo sa deje okolo nás alebo mať v sebe strach, či úzkosť, že čo s nami bude..

No myslíte si, že to Vám nejako pomôže? Posunie Vás to k niečomu prospešnému a zmysluplnému?

Ja si myslím, že nie.

A tak máme aj druhú možnosť ako sa pozrieť na to, čo sa teraz deje vo svete a využiť to v náš prospech a zlepšiť si svoje fungovanie, svoje vzťahy a svoje životy.

Chápem, že to možno na prvý pohľad nemusí byť hneď tak jednoduché, no pozrime sa na to hlbšie.

Situácia, ktorá je dnes vo svete - je aká je.

Aj tak nezmeníme hneď v tomto momente, čo sa deje.

Tak to poďme prijať, že pre niečo sa to deje a poďme hľadať, čo z toho môžeme vyťažiť pre nás osobne, či pre našu rodinu alebo firmu.

Ja osobne vnímam, že nám to prišlo do cesty, aby sme sa na chvíľu viac zastavili a venovali viac času vnímaniu seba samého, našich životov a zamysleli sa nad našimi životami.

Doteraz sme boli vo väčšine zavalenými prácou, povinnosťami a bežnými úlohami v našom živote.

A teraz sme dostali šancu, resp. až sme boli donútení sa naozaj zastaviť.

Tak si dovoľme sa na chvíľu stíšiť a pozrieť sa s nadhľadom, s odstupom na nás a na naše životy.

Aké máme priority, na čom nám najviac záleží a do čoho dávame najviac našej energie a pozornosti..

Je možné, že Vám to zároveň prinieslo aj rôzne životné situácie a výzvy.

No verím, že to zvládneme.

Všetko, čo k nám prichádza do života, prichádza k nám v správny čas, kedy sme na to pripravený.

A máme všetky schopnosti a danosti to zvládnuť a posunúť sa vyššie v našich životoch.

Ja osobne vnímam, že máme obdobie, kedy je dôležité sa na chvíľu zastaviť a porozomýšľať, či precítiť, či náš život aký máme, a to kým teraz sme, je to po čom túžime.

Je to v súlade s našim vnútrom?

Robí nás to šťastnými, milovanými a sme na seba hrdí?

Verím, že je v nás oveľa viac, ako len tušíme..

Máme obdobie, kedy sa pozastavili viac naše biznisy, podnikania, práce..

Aby sme mali priestor a čas pre seba a svoje rodiny.

Ja osobne som mala minulý rok plný výziev a skúšok a vtedy som vnímala, že potrebujem nájsť samu seba, dať do poriadku a zharmonizovať moje osobné a rodinné vzťahy.

Tiež to bolo obdobie, kedy sa mi na pár mesiacov zastavil príjem a nebolo to vždy ľahké tým prejsť.

Keď človek rieši existenčné veci, aby prežil, mal kde spať a čo jesť.

No dnes ďakujem za túto skúšku, za to, že mi dalo toto obdobie príležitosť viac sa venovať sebe a nájsť tú pravdu o tom kto naozaj som a čo je moje poslanie.

A v momente, kedy som to pochopila a uzdravila samú seba - pustila som veci, ktoré neboli so mnou v súlade..

Potom prišlo obdobie, kedy som mala isté výzvy vo svojom vzťahu, kde sme si potrebovali nájsť bližšie cestu k sebe a nájsť spôsob ako spolu vychádzať, ako sa prijať a podporovať.

Tu som sa naučila, že najdôležitejšie je naučiť sa držať ako tím. Sme v tom spolu, chceme sa posunúť, veď chceme byť spolu.. tak držme ako tím, pusťme naše egá a spoločne hľadajme cestu ako to zvládnuť.

Najväčšia výzva bola nájsť spôsob komunikácie, aby sme sa vedeli v pokoji a s nadhľadom porozprávať o čomkoľvek.

Predsa si vzťahy a manželstvá prejdu niekedy rôznymi pocitmi, emóciami, no všetci chcem byť len pochopení, uznávaní a milovaní.

Odpusťme si našu minulosť, veď každý z nás sa snaží najviac ako vie - vzhľadom na jeho vzťah k sebe samému, k rodine, vzhľadom na svoje vedomie, vnímanie, chápanie..

Tak držme spolu a spolu to zvládneme.

Na všetko existuje riešenie a to správne riešenie je cez lásku, láskavé správanie, ochotu vypočuť si názory a pocity toho druhého s nadhľadom a s odhodlaním pochopiť aj svojho partnera.

Verím tomu, že si nechceme navzájom ubližovať, ani si vyčítať veci, tak pusťme všetko, čím sme si kedy ublížili, či zranili sa navzájom.

Keď úprimne túžite máť krásny čistý vzťah - buďte tím a dovoľte si byť samým sebou, buďte k sebe úprimní, otvorení a láskaví.

Nám dosť pomohlo, že sme sa dohodli, že nech riešime čokoľvek a nech je to pre nás akokoľvek osobné, či bolestivé - v prvom rade sme tím a chceme nájsť najlepšie riešenie s láskou, podporou a pochopením.

A keď sa mi uzdravil vzťah k sebe samej, s mojím partnerom a s našimi rodinami..

Okamžite mi prišiel najvyšší príjem za celý môj život do 1 mesiaca - niekoľko násobne vyšší.

Prišla príležitosť, držali sme spolu a tak nám aj z hora pomohli.

Chce to odvahu, rozhodnutie a odhodlanie.

No všetci to zvládneme.

Ďalšie uvedomenie pre mňa bolo, že je zároveň veľmi dôležité nájsť si čas aj pre seba.

Keď nájdeme rovnováhu v našom živote a nezabúdame ani na seba a na radosť a odmenenie sa a chválenie sa..

Tak sa nám aj naša finančná situácia výrazne zlepší.

Môže nám prísť aj nová práca, povýšenie, vyšší príjem, či nájdeme v sebe väčšiu spokojnosť a nadšenie v tom, čo robíme, či zrazu si pritiahneme s ľahkosťou viac klientov, ktorí nám s radosťou zaplatia za naše služby, či produkty.

A to ma privádza k ďalšiemu bodu..

Robíte to, čo Vás baví a napĺňa?

Je Vaša práce v súlade s Vašimi najväčšími talentami a danosťami?

Cítite srdcom, že v tom ste sa našli?

Ja som v živote mala rôzne prekážky a skúšky.

A prišla som na to práve v tomto období, že je čas pustitť veci, ktoré som robila viac kvôli peniazom - aj keď ma to bavilo..

No dávala som veľa energie rôznym smerom.

A teraz som našla v sebe odvahu a prišiel čas sa rozhodnúť a pustiť podnikanie s fyzickým investičným zlatom a ďalšej novej príležitosti v oblasti bankovníctva.

A tak som vymazala všetky staré príspevky a stránky, dokonca som mazala aj moje staré fotky..

Cítila som, že je čas pustiť minulosť a posunúť sa dopredu.

Očistiť sa od všetkého, čo už nie je v súlade s tým, kto som dnes.

A tak som sa rozhodla stáť si za tým kto som a aká som.

A tak teraz píšem tento článok a venujem sa skvalitňovaniu našich životov.

Našla som svoje poslanie a svoj dar.

A zrazu veci idú ľahko a s radosťou.

Mám novú energiu a nové nadšenie.

Keď budeme robiť to, čo naozaj chceme a a čo je v súlade s našou dušou, s naším bytím..

A vyčistíme naše podvedomé strachy, vzorce a presvedčenia, či iné bloky, ktoré nás držia od nášho posunu, nášho úspechu, či sebarealizácie..

Tak dosiahneme náš vysnívaný úspech, šťastie, radosť a vnútorné naplnenie a následne na to prichádza aj finančná sloboda.

Keď robíme veci s láskou, s nadšením a nič nás v tom neblokuje - tak to príde s ľahkosťou, spolu s finančnou hojnosťou a s vnútorným naplnením.

Tak Vám prajem, aby ste si našli čas pre seba, počúvali svoje srdce, robili tie správne rozhodnutia, zároveň sa chválili a aby ste si priťahovali krásne veci do vášho života.

S láskou a Pre krajší svet

Zuzana Jankajová