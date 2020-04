Život Je Tu Pre Nás A Ukazuje Nám Tú Správnu Cestu

Život tu je pre nás, aby nás naviedol k tomu po čom túžime a vždy nás vedie tým správnym smerom. A tú cestu nám ukazuje cez ľudí, ktorých stretávame a cez situácie, ktoré máme v našom živote.

Cesta Za Šťastím (Zuzana Jankajová)

Aby sme našli tú správnu cestu pre nás, kde veci idú s ľahkosťou a radosťou.

A ak túžime po niečom, čo nie je v súlade s našou cestou - tak nás život navedie k tomu, čo je pre nás skutočne to ideálne a najlepšie.

Keď sa na náš život pozrieme z tejto perspektívy, náš život sa stane ľahším, zaujímavejším a dá nám to nový zmysel a zrazu veciam okolo nás začneme postupne rozumieť.

Začína to prijatím toho, že život tu je pre nás a všetko, čo sa nám deje v živote je pre naše dobro a pre náš posun.

Táto cesta nám prinesie skutočné šťastie, lásku, radosť, nadšenie, vnútorný pokoj, naplnenie a sebarealizáciu.

Cez naše vzťahy s ľuďmi sa učíme sebaláske a sebaprijatiu.

Keď máme v sebe čistú sebalásku a čisto sa prijímame - tak sme nadšení zo seba, zbožňujeme sa, obdivujeme sa a tešíme sa z nás.

Máme v sebe veľa lásky a vnútorný pokoj a tak stretávame milých a láskavých ľudí a zároveň aj my sa správame milo, s pokojom a s láskou.

Máme nadhľad pri komunikácii s ľuďmi a vieme prijať, že je v poriadku, ak niekto iný má svoj názor, aj keď vieme, že pravda je niekde inde.

Už si nemusíme veci ani dokazovať, ani presviedčať druhých.

Vieme kto sme a že sme úžasní. A to stačí.

Keď chceme, podelíme sa o názor, ktorý máme. No už nepotrebujeme uznanie a súhlas od druhých ľudí.

My cítime tú pravdu pre nás a prijímame to, že každý máme vlastný proces a je to v poriadku.

A poďme sa pozrieť na ďalšiu dôležitú oblasť v našom živote a to sú financie.

Cez naše finančné situácie hľadáme tú správnu cestu pre nás a zároveň sa učíme hojnosti, prosperite a tomu, aby sme si vážili náš čas, našu prácu a nás samotných.

Tak sa poďme pozrieť spolu na to, ako by to malo byť.

Naša práca nás má baviť a napĺňať. Každý máme byť skvelo finančne ohodnotený a cítiť sa vnútorne vyrovnaný a stotožnený s našou prácou.

Mali by sme byť hrdí a spokojní na to, čo vytvárame.

Klientov si máme priťahovať s ľahkosťou a radosťou. Klienti by nám mali platiť za našu prácu, za naše služby s radosťou a s vnímaním našej hodnoty.

Či už ide o prácu, zamestnanie, podnikanie či tvorivú činnosť - máme ju zbožňovať a tešiť sa z nej.

Práca nás má vnútorne napĺňať a fascinovať.

A vtedy všetko ide ľahko a s nadšením a každý je spokojný.

Keď nájdete to svoje poslanie, budete cítiť tú úžasnú energiu.

Niekedy máme samozrejme rôzne práce, podnikania, ktoré nás postupne vedú k nášmu skutočnému poslaniu.

Je to proces, kde sa učíme veci, pochopenia a vnímania, aby sa nám mohla otvoriť prirodzene naša skutočná cesta.

Dôležité je, že kde práve sme, aby sme to prijali a robili to s radosťou.

Hoci to je len dočasne. Aj to je v poriadku. Niečo nám to prináša a keď cítime, že nás to ťahá k zmene, tak spravte k tomu prvý krok a postupne pracujte na tom ďalej a ono to príde.

Niekedy nám môže prísť niečo iné, ako sme čakali, no vedzte, že nám to prinesie niečo veľmi hodnotné pre náš ďalší posun.

Pozorujte, kde sa čo učíme a časom tomu budete viac rozumieť a tak to bude pre nás hravejšie a príjemnejšie.

Veď ide o to, aby to kde sme, nech sa nachádzame kdekoľvek, aby sme sa z toho tešili. Potom ľahšie príde aj to, po čom túžime, alebo niečo ešte lepšie.

A tu je dosť dôležité vnímať naše pocity a emócie. Tie Vás navedú na tú správnu cestu.

Počúvajte svoje srdce. Ono vie lepšie ako rozum - čo je pre Vás skutočne najlepšie.

Takže ak sa v niečom neviete rozhodnúť, srdce Vám dá tú správnu odpoveď.

A to nás krásne vedie k naším emóciám a pocitom, tak sa poďme na to pozrieť bližšie.

Emócie nám ukazujú, či máme zdravý vzťah k sebe samým, či preberáme zodpovednosť za náš život, alebo sa skôr vyhovárame na okolnosti a ľudí okolo nás, či prijímame život a to čo sa nám deje so skutočným pochopením.

Je dobré si uvedomiť, že každú situáciu, ktorú v živote máme sme si pritiahli my sami.

A či už nám to dáva zmysel alebo nie, no všetko, čo sa nám deje je v súlade s naším podvedomím a s našimi podvedomými presvedčeniami a vzorcami.

A keď sa nám dejú veci, ktoré sa nám nepáčia, ktoré chceme zmeniť, príp. sa nám nepáči ako sa k nám správajú druhí ľudia - odpoveď na zmenu je opäť v nás.

Akonáhle si vyčistíte a zmeníte podvedomé vzorce a presvedčenia - uvidíte zmeny vo vonkajšom svete, dokonca aj ľudia sa začnú k Vám inak správať a následne si začnete priťahovať príjemnejších ľudí.

A keby ste chceli s tým poradiť, môžete sa na mňa obrátiť.

A príjemné na tom je, že všetko máme v našich rukách.

Chceme niečo zmeniť?

Začnime od seba.

A poďme sa ešte hlbšie pozrieť k našim emóciám a pocitom.

Čo sa deje, keď si nevšímame naše pocity?

Keď dlhšie ignorujeme znamenia okolo nás a veľmi s vecami vnútorne bojujeme, potláčame svoje pocity a máme silné negatívne emócie, tak sa nám to odzrkadlí na našom zdraví.

Zdravie nám ukazuje, či dlhodobejšie vieme pracovať s našimi emóciami a či ideme správnym smerom.

Ak už máme zdravotné problémy je to upozornenie, že niečo prehliadame a nepracujeme na tom, čo je dôležité.

Tu je už najvyšší čas začať pracovať so sebou a prijať aj to, že veci a situácie si vytvárame a priťahujeme do života my sami.

Niekedy dokonca možno nerozumieme istým veciam, prečo sa nám dejú - ak napríklad sme láskaví k ľuďom, dobre sa k nim správame a naopak oni sa k nám nesprávajú milo - vtedy je to tiež o našom podvedomí - len je to skryté hlbšie a navonok sa nám zdá, že to nie je s nami v súlade.

Svet okolo nás je zrkadlom nášho podvedomia, našich presvedčení a vzorcov, ktoré sme mohli získať v našom živote, v našom detstve, alebo to môže byť prebraté z našej generácie - našej rodiny, či dokonca aj hlbšie..

Vždy je k tomu cesta ako s tým pracovať.

Kto hľadá, nájde tú správnu cestu.

Keď sa úprimne rozhodneme, vždy sa nájde riešenie.

Stačí mať otvorenú myseľ a byť vnímavý.

Tak si dovoľte vidieť skutočnú pravdu o Vás, o Vašom živote, o Vašich životných situáciách a Váš život sa pohne tým správnym smerom.

Tak Vám prajem veľa odvahy a začnime vnímať svet okolo nás vedome a s radosťou.

Zuzana Jankajová