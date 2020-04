Keď Nájdeme V Sebe Pokoj, Všetko Pôjde Ľahšie A S Radosťou

Dnes by som Vám rada ukázala cestu ako robiť veci s láskou a radosťou Žijeme v nádhernom svete plnom možností, príležitostí a pri tom sme na seba tak prísni tlačíme sa do vecí, sme na seba kritickí a vždy sa len za niečím naháňame.

Cesta Za Šťastím (Zuzana Jankajová)

Počuli ste už, že začneme veci stíhať, keď sa prestaneme ponáhľať?

A tak to naozaj aj je.

Prvým krokom je stíšiť sa, sadnúť si a upokojiť sa.

Stihneme všetko, čo potrebujeme v ideálny čas.

Každý deň máme k dispozícii každý z nás 24 hodín a je v našich rukách ako ich využijeme.

A pre mňa bolo hlavne dôležité si uvedomiť, že ak ma to vnútorne nepúšťa k istej aktivite či činnosti, tak je na to dôvod.

Veci majú ísť prirodzene a ľahko.

Tak si skúsme všímať a začnime pozorovať, či sa do vecí tlačíme, či sme nervózni keď nespravíme toľko vecí, ako sme očakávali alebo sme na seba veľmi kritickí..

A pochválili ste sa za to, čo ste zvládli?

Ako krásne na sebe pracujete.. Za Vašu snahu, odhodlanie a úsilie.. Za chuť na sebe pracovať, podporovať a zabezpečovať svoju rodinu..

Za tú lásku, ktorú rozdávate..

TAK JA VÁS TOUTO FORMOU CHVÁLIM.

Ste úžasní, výnomoční a verím vo Vás.

Máte v sebe jedinečnú silu, lásku a odhodlanie.

A to stojí za ocenenie.

Pochváľte sa aj za Vaše úsilie a snahu, aj keď niekedy výsledky neprídu úplne podľa Vašich predstáv.

Dôležité je, že na tom pracujete a dávate do toho svoju energiu a lásku.

A aj výsledky prídu v ideálny čas.

Je to v poriadku. Ono to má svoj proces.

Všímajme si, čo sa môžeme z toho naučiť, kde nás to má posunúť a pochváľme sa za našu cestu.

A poďme to robiť s radosťou, láskou, vierou, že to bude najlepšie ako je možné a že prijímame aj ten proces učenia, ktorý nám život prináša.

Všetko prichádza pre náš prospech a pre naše dobro. Možno to niekedy nevidíme či nechápeme, ale je za tým vždy ešte väčší prospech práve pre nás.

Vnímajte to s väčším nadhľadom a s láskou. A aj keď to nevidíme - môžeme poďakovať za danú situáciu, že prišla, aby nás v živote niečo naučila, či posunula nás k lepšiemu životu.

A keď chcete lepšie porozumieť veciam, ktoré sa okolo Vás dejú, poproste svojho anjela strážneho, aby Vám dal znamenie, ktoré Vám to ukáže a aby Vám pomohol to aj vidieť a pochopiť.

Oni sú tu pre nás, aby nám pomohli na tejto ceste, tak ako aj ja som tu pre Vás :)

Tým, že to prijmeme, budeme sa cítiť ľahšie a radostnejšie.

Možno to istý čas potrvá, kým to budete vidieť jasnejšie, no výsledok a tá cesta stojí za to.

A hlavne je to cesta k tomu, aby sme našli spôsob ako byť šťastnejší, pokojnejší, radostnejší a robili veci s ľahkosťou a radosťou.

Niekedy aj ja mám situácie, kedy sa do veci tlačím, prečo to nejde, nespravila som toľko toho, ako som mala v pláne a na chvíľku príde pocit prísnosti, pochybnosti, neistoty alebo nervozity.

A vtedy sa stíšim. Poprosím anjelov o pomoc a vedenie a ukázanie tej správnej cesty pre mňa.

A keď si dovolím viac počúvať svoje vnútro, tak ma to zrazu posunie k aktivite, činnosti, ktorá mi ide ľahko a zrazu ma to po istejv chvíli pustí aj k tomu, čo som nevdela dokončiť.

Všetko prichádza k nám v správny čas. Dovoľme si vnímať signály nášho tela, našich pocitov a to nám ukáže tú správnu cestu.

Môžete sa opýtať v takej chvíli, kedy sa neviete pohnúť..

Čo je pre mňa ideálne teraz robiť, kde ma to vnútorne ťahá, čo mi pôjde s radosťou a s nadšením?

Ono nás to ťahá k jednotlivým krokom postupne.

A aj keď si niekedy myslíme, že niečo je pre nás dôležité a musíme to práve teraz, práve dnes dokončiť - naše vnútorné pocity nám ukážu ten správny krok, čomu sa naozaj máme práve teraz venovať.

Nie všetko musí vyzerať logicky, no má to svoj hlbší význam.

A ak aj napriek tomu budete cítiť, že sa neviete pohnúť tým správnym smerom a neviete spraviť ďalší krok..

Vtedy sa za tým skrýva nevyriešená hlbšia situácia, emócia, skúsenosť alebo vnútorný blok, či trauma.

Aj takáto situácia je v poriadku. A práve vďaka týmto pocitom si viete v živote vyčistiť hlbšie bloky, spracovať svoje emócie a potom budete milo prekvapené, ako Vás to veľmi posunie vo Vašom živote vo viacerých oblastiach.

Niekedy aj maličkosť Vás vie držať späť na dlhšie obdobie.

A práve s tým Vám viem pomôcť spolu s anjelmi a s najvyšším Bohom.

Keď odhalíme príčinu, udalosť, či zabudnutú spomienku - potom to odíde s ľahkosťou a prirodzene..

Ten život si vieme krásne uľahčiť a zjednodušiť.

Život nemá byť o prekonávaní sa, tvrdej práci, či o boji.

Ono to má ísť ľahko, s radosťou a prirodzene.

A tak Vám z úprimného srdca prajem krásny deň a veľa nadšenia, radosti, jemnosti a lásky z Vás a z toho, čo Vytvárate ❤️

