Naša Cesta Na Tomto Svete

Narodili sme sa konkrétnej rodine, ktorú sme si vybrali ako duše - aby sme sa učili láske, životu, rozvíjali naše dary a talenty a tešili sa z nás, z našej rodiny, z našich vzťahoch a zo života. ŽIVOT JE DAR.

Cesta Za Šťastím (Zuzana Jankajová)

No pozrime sa na náš život, na našu rodinu, okolie, vzťahy a na nás.

Ako sa cítime? Sme šťastní, milovaní, podporovaní, či chválení? Je naša cesta hladká, príjemná a krásna?

A prečo má niekto ľahší život a niekto iný má zas viac prekážok v živote?

V čom je rozdiel a prečo to tak je?

Prišli sme na tento svet, aby sme pomohli aj našej rodine a celej rodovej línii k láske, k pochopeniu, prijatiu a k nájdeniu našej pravej podstaty.

A tak, keď sa narodíme, dedíme nepochopené a nezvládnuté skúšky a situácie z našej rodiny. Najviac viditeľné to je v rámci našich rodičov, no týka sa to celej našej rodovej línie.

A práve to ovplyvňuje to, čo si v živote priťahujeme. Akých stretávame ľudí, ako sa k nám správa okolie, aké máme emócie, či sme sebavedomí alebo máme problém vnímať našu hodnotu a mať sa rád..

Môžeme sa snažiť, pracovať na sebe a niektorí z nás môžu mať v živote situácie, ktorým nerozumejú - prečo to je tak ťažké, prečo ma ľudia nechápu, prečo sa ku mne tak správajú, prečo sa neviem pohnúť dopredu..

A skrytá príčina je v našom podvedomí, kde sa nám postupne spúšťajú vzorce, bolesti a traumy, či už z nášho života alebo dokonca zo života niekoho z našej rodiny.

Môžete sa snažiť, pracovať na sebe, presviedčať sa, že je všetko v poriadku, no keď sa nevyčistí - nevylieči príčina, vždy prídu situácie, ktoré Vám to budú zrkadliť.

Samozrejme za života nás buduje aj okolie, výchova a rodina. Niekedy môžeme mať získané nechcené vzorce, strachy či traumy z nášho detstva.

Niekedy dokonca sa nám ani nič zlé nemuselo stať, len my ako deti, sme si možno niečo zle vysvetlili a blok je na svete.

Dá sa s tým ľahko pracovať, aj s hlbšími blokmi či traumami a možno niekedy ani sami nevieme, o čom to je.

Nedáva nám zmysel, prečo máme s istými situáciami problém, či ťažkosti..

Tu je dôležité nájsť tú príčinu a vtedy to odíde.

Príčina môže byť na rôznej úrovni. Niekedy máme problém s emóciami, pocitmi, či cítime úzkosť, či ťažobu na našom tele alebo naša myseľ nevie niečo spracovať či dokonca môžeme mať aj bolesti, či už v oblasti brucha, žalúdku, hlavy či iné zdravotné niekedy aj vážnejšie choroby.

A prečo o tom píšem?

Aby sme mali možnosť sa skutočne vyliečiť, uzdraviť od našich bolestí, či našich životných situácií a ťažkostí.

Dostali sme život. Aby sme sa z neho tešili, rástli, posúvali sa a plnili si zároveň aj naše sny a túžby.

Máte možnosť mať krajší život, všetko môže byť krajšie a ľahšie, tak sa poďme oslobodiť od vecí, ktoré nás brzdia a blokujú.

Zaslúžime si mať nádherný život, krásne plnohodnotné vzťahy plné úcty, lásky, vášne, porozumenia a podpory. Mať krásny domov, krásne auto, či cestovať po svete.

Byť finančne slobodní, veď aj to je súčasť tohto sveta.

Veci majú ísť ľahko a s radosťou a keď to tak nejde - buď sme na ceste, ktorá nie je v súlade s nami, alebo sú tam bloky a prekážky, ktoré treba odstrániť z nás.

A ako na to?

V prvom rade prijmite túto cestu, že je v poriadku. Tam kde teraz ste, nech riešite akúkoľvek životnú situáciu - ste na ideálnom mieste na Váš rast a posun.

Prijmite to. Odpusťte okoliu, rodine a aj sebe.

Všetko je v poriadku.

Je v poriadku požiadať aj o pomoc, ak si neviete v istej oblasti poradiť sám.

Môžete požiadať Vášho anjela strážneho, aby Vás naviedol k tomu ideálnemu učiteľovi pre Vás.

Aj ja som tu pre Vás, ak potrebujete pomôcť, inšpirovať či uzdraviť - čokoľvek - či sa to týka zdravia, rodinných, partnerských vzťahov, práce, financií alebo chcete zlepšiť Váš vzťah k Vám samotným, zlepšiť si komunikáciu, vystupovanie, sebovedomie.. získať väčší pokoj, istotu, viac energie, či väčšie odhodlanie..

A na záver..

SEBAPRIJATIE, ODPUSTENIE A PREBRATIE ZODPOVEDNOSTI ZA SVOJ ŽIVOT

- na otvorenie cesty k sebaprijatiu, odpusteniu a prebratiu zodpovednosti za Váš život do vlastných rúk:

Som čistý/čistá (Vaše meno).

Prijímam sa taká aká som. Tu a teraz v tomto momente.

Som čistá duša. Som čistá dokonalosť. Som čistá láska. Som čistý zázrak.

Dovoľujem si vnímať, cítiť a vidieť svoju jedinečnosť a dokonalosť.

V každom momente svojho života, som robila najlepšie ako som vedela a tak si odpúšťam svoju minulosť.

Všetko je v poriadku.

Dnes prijímam zodpovednosť za svoj život a dovoľujem si nasledovať svoje čisté srdce v súlade s mojou životnou cestou.

Nech ma vedú a ukazujú mi cestu anjeli, archanjeli a môj strážny anjel. Ďakujem.

Veďte ma tou správnou cestou a dajte mi prosím znamenia, čo je pre mňa správna cesta v súlade s mojou čistou dušou.

Odpúšťam všetkým v mojom živote. Každý robil najlepšie ako vedel vzhľadom na svoje vnímanie, chápanie a lásku v sebe samom.

A týmto si dovoľujem prijať svoju cestu a svoju silu.

Prijímam svoje poslanie na tomto svete.

Som čisto výnimočná, úspešná, milovaná a šťastná.

Prijímam sa aká som.

Všetko je tak, ako má byť a dovoľujem si byť sama sebou a objaviť svoju čistú dokonalosť, svoje čisté poslanie a svoju čistú silu.

V mene čistej a vyššej lásky

Zuzana Jankajová