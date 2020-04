Je pre nás dôležité nájsť a vnímať našu pravú podstatu. Vidieť a vnímať skutočný svet, celú realitu okolo nás a nielen istý zlomok. A vďaka vnímaniu celej skutočnosti, reality sa nám otvoria oči a veľa pochopíme v našom živote.

Cesta Za Šťastím (Zuzana Jankajová)

Prečo sa nám dejú isté veci a hlavne, čo s tým môžeme robiť, aby sme našli seba, naše talenty a cítili vnútorné naplnenie.

Tým prijmeme zodpovednosť za náš život a my sami si budeme schopní si pomôcť a vytvoriť si náš život v láske, radosti, šťastí a bohatstve.

Každý máme vlastnú cestu, vlastné poslanie a tak je veľmi dôležité venovať pozornosť tomu, kto naozaj sme a čo skutočne chceme. Odpovede na tieto otázky nájdeme v našom vnútri, keď sa stíšime.

No poďme sa pozrieť hlbšie. Kto sme v našej podstate, čo je našou súčasťou a čo už nie.

Kde sme my a kde sú len naučené vzorce, či iné vplyvy, či už našich rodičov, nášho okolia alebo predstavy o nás samotných, ktoré nie sú v skutočnosti v súlade s nami samými..

A ako to rozlíšime? Čo je skutočné a čo nie?

Cez vnútorný pocit. Pravdu nájdeme v nás samotných. Tam, kde cítime lásku, pokoj a vnútornú silu, teplo..

To je tá najväčšia pravda o nás a o tomto svete.

To je cesta k čistej láske, k spoznaniu samých seba, objaveniu našej výnimočnosti a krásy, ktorú v sebe máme.

A zároveň, keď prijmeme kto sme a vydáme sa na cestu objavenia skutočnej lásky, pravdy a našej podstaty - prinesie nám to lásku, krásne vyrovnané vzťahy, zdravie, silu, pokoj, vášeň, radosť, šťastie a aj bohatstvo.

Prišli sme tu na tento svet nájsť lásku a pravdu. Stať sa tým, kým naozaj sme.

A kto sme v našej pravej podstate?

Sme čistá láska, čistá radosť, čistá vášeň.

Láska je skutočná pravda a všetko ostatné je skreslene povedané ilúzia o nás, kto sme.

No to nie sme my, ani náš hnev, ani naše smútky, naše bolesti, sklamania, či pocity krivdy, či nepochopenia..

Ono sa to tvári ako my. Keď sa stanete vedomejšími, uvidíte tú pravdu a Vy budete mať vo Vašich rukách Vašu budúcnosť.

Láska je najsilnejšia energia a je to jediná energia, ktorá zvládne všetko, prekoná a prežije všetko a nakoniec zvíťazí.

NAŠA SKUTOČNÁ PODSTATA

- na otvorenie cesty k čistej láske a k našej podstate:

Som čistá duša, mám čistú myseľ, mám čisté vedomie, mám čisté podvedomie. Mám čisté zdravé telo. Mám čisté emócie, mám čisté pocity, mám čisté vnímanie seba, okolia a sveta.

Dovoľujem si prijať samého seba takého aký som. Som dokonalý tu a teraz. Som čisto úžasný a čisto výnimočný.

Ďakujem, že som a otváram sa svojej čistej podstate a svojmu čistému ja, ktoré je súlade s mojou čistou dušou.

Prijímam svoju cestu a svoje čisté poslanie.

Som čistá láska. Som čistý zázrak.

Prosím o vedenie najvyššieho Boha, anjelov a archanjelov.

Prosím o znamenia, aby som vedel, čo je pre mňa tá správna cesta.

V mene čistej a vyššej lásky.

Zuzana Jankajová